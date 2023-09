No trânsito, fã pede a MC Cabelinho reconciliação com Bella Campos

MC Cabelinho terminou namoro com Bella Campos

Uma fã encontrou com MC Cabelinho no trânsito e surpreendeu o cantor ao pedir uma reconciliação entre o artista e a atriz Bella Campos. O ex-casal foi assunto nas últimas semanas após uma suposta traição do funkeiro ter causado a separação da dupla.

Bella foi cobrada pelos fãs e veio a público informar o fim do relacionamento. O namoro durou quase um ano. Eles engataram o relacionamento em outubro do ano passado, durante as gravações da novela "Vai na fé" em que contracenaram juntos.

Fã encontra o Mc Cabelinho e pede pra ele voltar com a Bella Campos 😂🫶🏻 pic.twitter.com/MVnxnMVA6h continua após publicidade September 7, 2023

Embora alguns rumores, Bella Campos e MC Cabelinho não reataram o relacionamento. A atriz negou que estava morando com o ex e que os dois teriam voltado. As informações foram concedidas por Bella à revista “Quem”, na última terça-feira (5).

“Eu terminei meu namoro , minha equipe tirou todos os meus pertences da casa que frequentava. Estou em Cuiabá, desde o dia 27, filmando um longa e, melhor ainda, perto da minha família. Qualquer informação diferente disso, no momento, é fantasiosa e pior tendenciosa”, declarou a atriz.

Com informações do iG

