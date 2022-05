No Instagram, Karina Bacchi nega ler Bíblia 10h por dia

Da Redação

A atriz Karina Bacchi usou o seu Instagram, na manhã deste sábado (21), e refletiu sobre religião. A publicação foi feita dias após a loira confirmar o fim do casamento com Amaury Nunes.

Na publicação, Karina abriu o jogo sobre o tempo que lê a Bíblia e, apesar de negar que passe 10 horas lendo a palavra de Deus, afirmou que o “ideal seriam 24 horas”.

“Viver a vontade de Deus não está em quanto tempo lemos a Bíblia diariamente. Quem me dera ter tempo para ler a bússola da vida 10 horas por dia. Essa não é minha rotina, mesmo acordando antes do sol nascer para fazer meu devocional antes de acordar meu filho. Arrumá-lo, dar café, levá-lo e buscá-lo na escola. Almoçar em família, gravar meus vídeos, administrar a casa, trabalhar fora”, começou Karina.

“Ser cristã não é sobre o ‘tempo de Bíblia‘ que dedicamos e sim o quanto a compreendemos e colocamos em prática em nosso cotidiano”, refletiu Karina, completando em seguida: “Não importa se você lê a Bíblia 10 minutos ou 10 horas por dia. Importa sim o quanto a vivencia. 24 horas seria o ideal”.

O fim do casamento de Karina Bacchi foi revelado pela coluna Leo Dias, do Metrópoles, e a atriz confirmou a informação ao colunista Lucas Pasin, do Uol, logo em seguida. O motivo do fim teria sido fanatismo religioso por parte da loira.

Assinado em meados de abril, o divórcio teve como um dos principais motivos o fanatismo religioso de Bacchi, segundo fontes próximas ao casal contaram à coluna. Amigos próximos afirmaram que ela lê a Bíblia de oito a 10 horas por dia.

Com informações do Metrópoles.