No Dia do Advogado, confira a lista de famosos que estudaram direito

Nesta quinta-feira, 11 de agosto, é comemorado o Dia do Advogado. No meio das celebridades, muitos se formaram em direito ao longo da vida, mas poucos falam sobre esse detalhe durante entrevistas ou em outros canais. Por isso, listamos alguns famosos que são advogados e que o público nem imagina.

Confira:

Renato Aragão, o Didi

O humorista Renato Aragão, o Didi, se formou aos 26 anos em direito pela Faculdade do Ceará, em 1961. Ele chegou a exercer a profissão enquanto trabalhava na TV.

Narcisa Tamborindeguy

Ai que direito! Além de ser advogada, a socialite também é jornalista e escritora. Na época em que revelou, alguns fãs ficaram chocados.

Alceu Valença

Alceu Valença cursou na Universidade Federal de Pernambuco e se formou em direito em 1970. Somente em abril desse ano ele entrou com o pedido da carteirinha da OAB e pegou durante uma cerimônia.

Flávia Alessandra

A atriz cursou direito por medo de seu sonho não vingar. Ela ia abrir um escritório de direitos autorais, até que recebeu a ligação da Globo para um contrato.

Flávia manteve sua situação regular como advogada durante 15 anos, porém cancelou após sentir segurança atuando nas telinhas.

Gracyanne Barbosa

A musa fitness se formou em 2006 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), porém não chegou a prestar OAB. Ela declarou recentemente em suas redes sociais que o motivo também foi ter um plano B. "A ideia era prestar concurso e ter um salário fixo."

Juliette Freire

Antes do BBB 21, Juliette Freire era advogada e sonhava em ser delegada. Com a vitória no reality show, ela conquistou uma legião de cactos e criou outros sonhos na área da música e entretenimento.

Gerard Butler

O ator escocês Gerard Butler se formou em direito e trabalhava como advogado em um escritório em Edimburgo antes de se interessar pela carreira artística.

Andrea Bocelli

O tenor, compositor e produtor musical italiano Andrea Bocelli entrou na faculdade de direito após a conclusão do ensino médio, em 1980. Ele foi para a Universidade de Pisa, onde mais tarde se formou e trabalhou por um ano como advogado.

