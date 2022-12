No Brasil, Neymar fala sobre derrota da seleção na Copa: "ainda dói"

Da Redação

Neymar Jr. usou as redes sociais neste domingo para fazer um desabafo

O atacante camisa 10 da seleção brasileira Neymar Jr. usou as redes sociais neste domingo, 11, dia em que a equipe desembarcou no Brasil após a derrota na Copa do Mundo do Catar, para fazer um desabafo e publicar uma "cartinha aberta" ao técnico Tite.

O craque, que enfrentou uma lesão no tornozelo durante a Copa, considerou que a eliminação veio quando o título estava “tão perto”.

“Em solo brasileiro… Ainda dói muito a derrota, estávamos tão perto, tão perto. Infelizmente ou felizmente eu ainda não aprendi a perder. As derrotas me fortalecem, mas elas me machucam demais e eu ainda não me acostumei com isso”, disse o camisa 10 do time. Veja a publicação:

Neymar também postou uma mensagem ao técnico Tite. No texto, Neymar lembra que achava o treinador muito chato, e que hoje, agradece por todos os ensinamentos que recebeu.



"Eu te achava muito chato! Porque você montava um time pra me marcar, fazia de tudo pra ganhar de mim e ainda falou mal da minha pessoa. Mas o destino é engraçado né ? Colocou você como treinador e eu como seu numero 10", escreveu. Veja na íntegra a publicação:

Desembarque da delegação



No desembarque da delegação, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, apenas Everton Ribeiro falou com a imprensa. O tom era de desencanto e lamentação. “Todo mundo frustrado, triste. A gente não esperava. Estávamos muito confiantes de chegar na final, de sermos campeões. O trabalho tava (sic) sendo feito pra isso, estava caminhando bem. Infelizmente, num jogo em que sofremos um chute no gol… acabamos perdendo nos pênaltis. Mas futebol é assim, a gente tem que saber que o trabalho foi bem feito. Infelizmente não foi com o resultado que queríamos, que era sermos campeões. O Brasil merecia”, disse o meio-campo do Flamengo.

