No ar na novela das 21h, Tony Ramos descarta parar de atuar

Aos 78 anos e atualmente no ar como o personagem Otoniel na novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo, o ator Tony Ramos descartou a possibilidade de se aposentar da carreira artística. Durante participação no programa "Conversa com Bial", o veterano esclareceu que pretende apenas diminuir o ritmo de trabalho após o encerramento do folhetim das 21h, sem abandonando a atuação. A declaração foi feita em bate-papo conduzido por Pedro Bial, que também contou com a presença da atriz Betty Faria e de sua neta, Valentina Daniel.

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Na entrevista, Betty Faria elogiou a vitalidade e a dedicação do colega de profissão, classificando-o como uma "estrela operária" e lembrando que o artista manteve a rotina intensa de gravações mesmo após passar por uma cirurgia no ano passado. Tony confirmou sua vocação para o trabalho e ressaltou que a decisão de selecionar melhor os projetos futuros decorre do amor ao ofício, e não de uma obrigação.

O ator também aproveitou a oportunidade para rebater críticas direcionadas a artistas idosos que continuam em atividade. Ele classificou como um pensamento simplista a ideia de que veteranos estariam apenas insistindo na carreira em vez de abrir espaço, enfatizando que a permanência nos palcos e estúdios reflete o desejo legítimo de exercer a arte.

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Apesar de manter a atuação na TV e nos palcos, Tony Ramos revelou que a situação é diferente no âmbito formal. O artista já recebe os proventos da aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), benefício que fez questão de destacar ter sido conquistado após 37 anos e cinco meses de contribuições contínuas ao longo de sua trajetória profissional.