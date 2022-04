No aniversário de 96 anos, Rainha Elizabeth ganha Barbie

Da Redação

A personalidade mais conhecida do século, a rainha Elizabeth 2ª completou 96 anos nesta quinta-feira (21/4). Londres e o Castelo de Windsor comemoraram com salvas de tiros e uma foto comemorativa ao lado de dois pôneis brancos. Além de monarca britânica, a filha do rei George VI coleciona admiradores por todo o mundo. Por isso, ela ganhou de aniversário uma boneca Barbie lançada em sua homenagem.

A Mattel, marca fabricante de brinquedos, homenageou a rainha com uma boneca Barbie, usando um vestido marfim com uma faixa azul e sua tiara de casamento, para marcar o jubileu de platina, em comemoração aos 70 anos de reinado, que completa neste ano. O brinquedo, que custa US$ 75 (R$ 346), esgotou em menos de um dia.

Elizabeth II recebeu votos de feliz aniversário de ministros do governo britânico e de membros da família real. Após a celebração em Windsor, a rainha foi passar a data em sua propriedade em Sandringham, Norfolk.

"Uma inspiração para tantos no Reino Unido, na Commonwealth e no mundo, é particularmente especial comemorar neste ano do Jubileu de Platina", escreveram seu neto, o príncipe William, e sua esposa, Kate, no Twitter.

O primeiro-ministro Boris Johnson, que está visitando a Índia, divulgou uma mensagem de vídeo na qual diz prestar uma "sincera homenagem" aos "70 anos de serviço dedicado e impecável ao nosso país e à Commonwealth".

A monarca está cada vez mais distante dos holofotes depois de ser hospitalizada em outubro e de receber ordens para descansar. Ela teve Covid-19 em fevereiro e disse que ficou muito cansada.

Com informações: Correio Braziliense