Da Redação

No amor, procure ser mais paciente com seu par afetivo

Quem nasceu hoje

Conseguirá se destacar em profissões ligadas ao grande público. Muito prático, sabe exatamente o que quer da vida. Está sempre ao lado da família e amigos. Terá uma forte queda pelo comando. Capacitado, companheiro e inteligente.

Alerta

Os cancerianos continuam no alerta e a indicação é de cuidados com o trabalho. As negociações podem trazer perdas financeiras. No amor, procure ser mais paciente com seu par afetivo. Saúde em leve baixa. Viagens neutras.

Áries – Dia que poderá contar com a colaboração no trabalho e negócios. Aproveite para acertar os problemas da área financeira. Amor vem perfeito, muitos carinhos. Tente na loteria. C. 368 M. 0475

Touro – Fase que terá apoio da família nos planos de expansão. Poderá contar com Escorpião e Leão. O trabalho esta exigente, mas terá respostas positivas. Nova abertura financeira. Amor carinhoso. C. 770 M. 3052

Gêmeos – A Lua no seu signo ativa a imaginação. Oportunidades de novos negócios, compras, aberturas profissionais e ganhos. Saia em busca de novidades no amor. C. 021 M. 5249

Câncer – Você ainda passa pelo alerta, a Lua só entrará no seu signo amanhã às 04h33. Canalize suas energias no lar e evite ser exigente com seu amor. Adie viagens, compras, visitas ou mudanças no trabalho. C. 154 M. 4983

Leão – Neste período em que o Sol transita no seu signo, terá todas as chances para organizar e melhorar seus negócios e trabalho. Sucesso em atividades em grupo. Lar feliz. C. 439 M. 9718

Virgem – Dia que terá que controlar sua impaciência, ou poderá ter dificuldades na área de trabalho. Não faça nenhum tipo de mudança no lar. Avalie seus relacionamentos e não crie problemas. C. 592 M. 6804

Libra – Você ainda tem alguns dias para cuidar da vida financeira e afetiva. Vênus, só passará a transitar no seu signo dia 17 e Mercúrio dia 31. Seja menos rancoroso e não se irrite à toa. Cuide da saúde. C. 307 M. 7860

Escorpião – Fase par dar atenção aos novos projetos profissionais. Apoio de Aquário e Peixes. Espere ajuda de amigos nos seus planos de negócios. Esqueça as dificuldades rotineiras. Lar e amor com carinhos. C. 843 M. 2696

Sagitário – Um bom dia para compras, negócios, e aproveitar, pois haverá muita agitação social. Aceite convites para viagens e encontros de parentes. Grande poder de sedução. Trabalho com boas perspectivas. C. 2M85 . 6137

Capricórnio – Você esta bem, Júpiter na casa das finanças e profissional abre caminhos para novos ganhos e boas mudanças neste setor. Amor suave e feliz. Dê apoio à Câncer. C. 426 M. 0319

Aquário – Hora de ganhar admiração. Aumentam as chances de organizar o trabalho, negócios com imóveis ou setor da saúde. Pode ampliar seus contatos e esperar o sucesso. Amor feliz. Tente na loteria. C. 678 M. 1459

Peixes – Dia que conseguirá resolver uma questão familiar. Coragem e sorte não devem faltar nos negócios, que precisam de estímulos. Procure apoio de sócios, superiores ou empregados. Finanças equilibradas. C. 914 M. 8523