Nizam convida Alane para edredom na primeira festa do BBB24

Em menos de uma semana, o clima de romance já tomou conta da casa do 'Big Brother Brasil'. Na noite da última quarta-feira, 11, durante a primeira festa do reality show da Globo, Nizam ficou encantado ao ver Alane dançar. Ele decidiu dar em cima da sister, mas a tentativa não saiu como o esperado, já que acabou levando um fora duas vezes.

Para quem não acompanhou, as faíscas entre os dois começaram desde o primeiro dia do programa. Antes da festa, Nizam contou que sentiu um clima e decidiu conversar com Alane, que logo de cara, descartou a possibilidade de ir pro edredom e prometeu não fazer casal no jogo. Por isso, o brother acabou desistindo de investir na sister, já que não queria ficar só no beijo.

Mas tudo mudou quando Nizam assistiu a dançarina rebolar durante a festa: “Você rebola que é um absurdo”, disse o executivo. “Gostou?”, a sister perguntou e ele convidou novamente: “Óbvio. Pena que não rebola embaixo do edredom, né?”, disparou. Alane negou o convite: “Não. Pode sozinha, eu rebolo muito sozinha”, disse, mas provocou o brother: "Quebrar promessa faz parte", finalizou.

Nizam: "Você rebola que é um absurdo, mano... Pena que não rebola em baixo do edredom, né?"



Alane: "Não!" #BBB24 pic.twitter.com/IPT3ywh7ig — Central Reality (@centralreality) January 11, 2024

Mesmo com o fora, Nizam continuou encantado com a atitude e rasgou elogios para a morena, afirmando que ela era uma mulher para se relacionar fora do reality. Durante a festa, eles ainda acabam dançando juntos e quando a noitada terminou, decidiram ir para o quarto conversar sobre a possibilidade de ficarem juntos no programa.



Alane: "Você vai dormir?"



Nizam: "Vou deitar. Você tá super convidada a deitar comigo. Na hora que você quiser, pode ficar até amanhã lá." #BBB24 pic.twitter.com/WMsFfQ2hPR — Central Reality (@centralreality) January 11, 2024

“Eu não tenho vontade de ser sua amiga, eu sinto atração por ti, mas eu não quero porque aqui um beijo é muito mais que um beijo”, disse a bailarina, que acabou retornando para seu quarto. Depois do segundo fora, o executivo se conformou. Ele acredita que possa se queimar dentro da casa se o relacionamento com a bailarina der errado.

Alane: "Eu não tenho vontade vontade de ser tua amiga, eu sinto atração por ti, mas eu não quero porque aqui um beijo é muito mais que um beijo." #BBB24 pic.twitter.com/amcPEYbZEu continua após publicidade January 11, 2024

Alane também explicou para seus colegas de confinamento que não quer ser associada a um casal dentro da casa e elogiou o brother por respeitar sua vontade: “Ficamos tipo ‘que bom que a gente teve essa conversa’. Achei ótimo, adorei, é um ponto positivo sobre ele. Ele é meu adversário aqui dentro”, finalizou, focada em seu jogo.

