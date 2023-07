Nicole Bahls viraliza ao comparar peru com ator da Globo; saiba quem é

Nicole Bahls deu o que falar nesta sexta-feira (14) nas redes sociais. A ex-panicat se chocou com a semelhança de um peru de estimação que tem em seu sítio, localizado no Rio de Janeiro, com um ator da TV Globo.

A influenciadora divertiu os internautas ao revelar que vai colocar um nome parecido ao do artista no animal. O alvo da "sentença" é o ator Carmo Dalla Vecchia, que não se ofendeu com a comparação e ainda deu boas risadas da situação.

“Olha como é que o peru está. Ele parece muito o Carmo Dalla Vecchia. É muito bonito. Acho que ele está bem que paquerando o galo Cauã Reymond. Está só se aproximando de Cauã”, disse a musa, ao mostrar o peru enquanto o chamava com o nome do ator global.

Carmo levou na brincadeira o que Nicole disse e ainda aproveitou para brincar com a escolha do nome do animal do sítio. “Eu sou o peru gay. Obrigada”, disse o ator. Bahls já movimentou a internet recentemente ao dar o nome de Camila Queiroz para uma de suas vacas

