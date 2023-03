Nicole Bahls diz que prefere vender latinhas do que entrar no OnlyFans

Da Redação

A modelo Nicole Bahls, de 37 anos, causou ao falar sobre criar um perfil na plataforma de conteúdo adultos OnlyFans durante sua participação no podcast "Pod Delas". Segundo a modelo, ela prefere vender latinha na praia do que comercializar fotos íntimas no site adulto.

"Não chego nem perto [de OnlyFans]. Deus me livre! Prefiro vender latinha na praia. Não tenho mais nem corpo, nem idade para isso. Não estou a fim, não. Sai fora. Estou quietinha. É um dinheiro que não vale a pena", afirmou.



Ainda conforme Bahls, é aconselhável conseguir recursos de outra forma. "Nada contra, mas com maturidade, eu não recomendaria... Se o pessoal tiver como trabalhar e ganhar dinheiro com outras coisas [é melhor]", completou.

Nicole já pousou nua para a Playboy e, em sua participação no podcast, alegou que se arrepende de ter feito isso. De acordo com ela, na época, posar para a revista masculina era um status de símbolo sexual. Hoje, porém, ela não tiraria a roupa novamente.

Bahls destacou que foi difícil conviver com seus familiares após a publicação da revista que ela estampou, principalmente em relação ao pai e ao cunhado. Ainda, ela afirmou que o cachê não foi vultoso e que dava para "comprar apenas" um apartamento pequeno.

Com informações do UOL.

