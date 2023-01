Nicole Bahls desabafa após prisão do namorado por tráfico

Da Redação

Nicole Bahls resolveu desabafar sobre a situação conturbada que vive

Nicole Bahls desabafou sobre a situação conturbada que vive com o empresário e marido Marcelo Viana. A influenciadora foi alvo de uma operação envolvendo tráfico do Ibama e da Polícia Federal para apreender os dois animais silvestres da musa, que foram comprados com documentação falsa pelo empresário, que acabou sendo preso.

“Eles [policiais] viram uma matéria com os macacos e ligaram para o único criadouro autorizado do Brasil a comercializar a espécie para saber se eu os adquiri de lá e informaram que não. Chegando aqui no sítio, eu fiquei tranquila porque achava que a documentação estava toda certinha e eles eram microchipados”, iniciou em entrevista para a Quem.

“Quando apresentei eles viram na hora que era falsa e eu entrei em desespero, porque sou toda correta com minhas coisas e já tinha me apegado muito a eles. Eu os trato como filhos. Chorei muito”, pontuou.

A modelo ainda detalhou como os policiais agiram durante todo o processo, alegando que seu namorado acabou sendo preso por tráfico de animais, fato que te deixou desesperada. Os animais serão devolvidos para a natureza.

“Na mesma hora me prontifiquei a levá-los na casa da mulher que os vendeu para o Marcelo, e ela foi presa. Depois da vistoria no meu sítio, fiquei o dia inteiro na Polícia Federal prestando depoimento. O Marcelo também ficou arrasado, porque quem compra também é preso. Ele teve que pagar fiança se não teria ficado lá”, revelou.

Com informações do Metrópoles e Quem.

