Nicolas Cage faz revelação e diz ter lembranças de quando era um feto

Ator Nicolas Cage diz ter lembranças de quando era feto

Convidado do programa de Stephen Colbert, Nicolas Cage fez revelações sobre a primeira memória da vida. No The Late Show, o ator disse que tem lembranças de quando ainda estava no útero de sua mãe.

“Sei que parece muito louco e nem sei se é real ou não mas, às vezes, acho que consigo ir lá atrás, até o útero e sentir que consigo ver rostos no escuro ou algo assim. Sei que isso soa absurdamente abstrato, mas parece que isso realmente aconteceu”, disse.

Em seguida, Cage deu mais detalhes sobre as sensações que afirma ter vivido quando era um feto. “Agora que estou fora do útero, imagino que tenham sido vibrações ou vozes ressoando a mim, indo muito longe”, completou.

Com informações do Metrópoles.

