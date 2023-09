Neymar vive relacionamento pelas costas de Bruna Biancardi

Siga o TNOnline no Google News

Um escândalo envolvendo o craque Neymar Jr é um dos assuntos mais comentados do dia na imprensa espanhola. É que um programa de televisão resolveu expor detalhes de uma suposta amante do jogador brasileiro.

Segundo o jornalista Jordi Martin, que comanda o Amor y Fuego em uma rede de televisão, a moça é Carola Gil, que é melhor amiga da cantora Tini, muito famosa entre os espanhóis. Ele ainda afirmou que o caso entre os dois é antigo e que não rolou apenas uma "ficada".

“Neymar tem um relacionamento amoroso pelas costas da Bruna [Biancardi], é uma garota chamada Carola Díaz, brasileira, mora em Barcelona e é garçonete. Quando outro dia eu falei que tinha um relacionamento com Clara Chía (também apontada como amante pivô da separação do jogador Piqué e Shakira) é porque ela trabalha no mesmo local onde Clara Chía trabalhava", declarou ele.

O jornalista diz que eles estão apaixonados. “É uma relação que me dizem ser muito apaixonada, que eles estão namorando há muitos meses. Carola viajou várias vezes para Paris no último ano para ver Neymar, ela estava lá no aniversário dele e ela é a melhor amiga de Tini", disse ele.

Após a repercussão da história, Neymar se pronunciou nas redes sociais e negou a informação."É cada uma", ironizou o jogador brasileiro que "riu" da situação.

Fonte: Revista Caras

