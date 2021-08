Da Redação

Neymar vira meme na web após aparecer com 'barriguinha'

Neymar Jr, estrela do Paris Saint-Germain foi flagrado curtindo as férias em Ibiza com a influencer Bruna Biancardi nesta segunda-feira (02). No entanto, o físico do atleta não passou despercebido pela internet, que apontou uma 'barriguinha saliente'.

No Twitter, por exemplo, inúmeros memes surgiram com a 'barriga de chopp' apresentada pelo atacante de 29 anos. Os internautas chegaram a comparar o ex-Santos com Ronaldo Fenômeno.

“‘Ney tá gordo’. Ronaldo Fenômeno também estava e trouxe a Copa de 2002. Será que...?”, brincou um usuário do servidor para microblogging, em referência à Copa do Mundo de 2002, vencida pelo Brasil.

Já outros fãs preferiram defender o atleta. “Chamar de gordo com esse físico é sacanagem, isso no máximo é inchaço de cerveja. Eu fico doida com os padrões de gordo hoje em dia, sem sacanagem”, reclamou outra.

Veja a repercussão na íntegra:

Neymar gordo, o hexa vem https://t.co/vX4Z0nRywi
August 3, 2021

Neymar resolveu se alimentar bem nas férias pic.twitter.com/sjpWC7ThAp — Mundo da Bola (@mundodabola) August 2, 2021

Se o Neymar tem barriga, tem hexa em 2022 pic.twitter.com/u2RmttopOQ — Vinão (@pb_vinao) August 3, 2021





Com informações: Bola Vip