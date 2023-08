Neymar vai à Arábia Saudita em avião de mais de R$ 1 bi de príncipe

Neymar Jr. viajou até a Arábia Saudita para se juntar ao Al-Hilal em um avião de mais de R$ 1 bilhão do príncipe Alwaleed bin Talal. O jogador brasileiro utilizou a aeronave, um Boeing 747, para ir de Paris até Riade. Ele desembarcou na capital saudita na tarde dessa sexta-feira, 18 de agosto.

O avião foi comprado em 2003 pelo membro da família real por 220 milhões de dólares (mais de R$ 1 bilhão em valores atuais, não corrigidos), segundo a Forbes, que o descreveu como sendo um "palácio voador".

Personalizado, o Boeing possui dois andares e uma cadeira semelhante a um trono no centro da sala de estar. Além disso, são dois quartos e uma mesa de jantar com 14 lugares dentro da aeronave. O avião tem capacidade para levar mais de 400 pessoas e toda a decoração interna é em dourado.

O príncipe saudita é fã do clube e costuma ceder o avião para viagens da equipe. A apresentação do craque deve acontecer neste sábado, 19, antes do jogo contra o Al-Fayha. Com a presença da torcida, o clube árabe planeja uma grande festa para a recepção do camisa 10.

Confira algumas fotos do craque no avião:

Fraquinho o avião que o Neymar foi pra Arábia né? pic.twitter.com/VynUi4SYx9 — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) August 18, 2023

Fonte: Revista Caras.



