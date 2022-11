Neymar treina em piscina e diz estar 'zerado' após lesão

Da Redação

A expectativa é que Neymar possa jogar no mata-mata que começa na segunda-feira (05)

Boa notícia para a Seleção Brasileira! Nesta quarta-feira (30), em um vídeo divulgado pela CBF, Neymar afirmou que está "zerado" da lesão que apresentou um seu tornozelo direito, mostrando-se confiante para o seu retorno ao campo.

O camisa 10 e Alex Sandro não deixaram de lado seu "treinamento" nesta quarta. Ambos os jogadores apresentaram evolução e fizeram fisioterapia com movimentos mais avançados e com carga do próprio corpo na piscina do hotel, onde o impacto ainda é menor.

A expectativa é que Neymar possa jogar no mata-mata que começa na segunda-feira (05), dependendo da evolução apresentada pelo tornozelo. Para tentar acelerar o seu retorno, ele tem feito trabalhos em três turnos todos os dias.

Já Alex Sandro se recupera de uma lesão muscular no quadril e está certamente fora da partida de sexta-feira (02) contra Camarões, assim como seu companheiro. Seu retorno para as oitavas é tratado como possível.





Melhora significativa

O jogador Danilo, por outro lado, conseguiu ir até o Centro de Treinamento, fez bicicleta e também subiu para o gramado para fazer exercícios no gramado. Vestindo tênis, ele não tocou na bola, mas já mostrou mobilidade. A expectativa é que ele faça novos testes até o fim da semana para saber se vai ter condições de jogar nas oitavas, contra adversário ainda a definir.





Fonte: Informações do UOL.

