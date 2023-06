Neymar teria traído Bruna Biancardi na véspera do Dia dos Namorados

Neymar Jr. está à espera do segundo herdeiro, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi.

Neymar Jr. está à espera do segundo herdeiro, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi. O anúncio da gravidez do primeiro filho da influenciadora foi feito pelo casal em 18 de abril, através das redes sociais.

Ao que parece, o jogador não teria se mantido fiel à futura mãe de seu filho de lá até agora. É o que teria afirmado a blogueira Fernanda Campos.

De acordo com a colunista Fabíola Oliveira, do portal Metrópoles, Fernanda disse ter ficado com o craque na véspera do Dia dos Namorados (12/06).

Segundo publicação deste domingo (18), a colunista teve acesso exclusivo aos prints das conversas entre eles, que começaram a se falar pelo Instagram, em novembro do ano passado.

O jogador teria começado um flerte com Fernanda durante a última Copa do Mundo e, segundo a moça teria exposto à colunista, ele havia dito que o seu relacionamento com Bruna estava oscilando.

Vale ressaltar que o casal estava separado naquele período. Os dois reataram em janeiro deste ano, três meses antes do anúncio da gravidez.

Ainda de acordo com Fabíola Oliveira, naquela mesma ocasião, Neymar e Fernanda trocaram WhatsApp e fizeram chamada de vídeo. Agora em junho, quando Ney retornou para o Brasil, ele a teria convidado para um encontro em um apartamento luxuoso, na Vila Madalena, em São Paulo.

Segundo a blogueira teria informado, o atleta esteve na capital paulista para encomendar o terno de casamento de um amigo em que ele será padrinho.Trata-se de Cris Guedes, um dos grandes amigos de Ney, que vai se casar no próximo fim de semana com Bianca Coimbra.

À colunista, Fernanda teria dito que não sabia que Neymar havia reatado o relacionamento com Biancardi, pois não acompanha as notícias sobre o craque.

Ela teria dito que se sentiu usada e que achou “feio ele ter omitido essa parte”, pois o atleta apenas teria comentado que seria pai novamente. A blogueira disse ter tomado conhecimento de que os dois estão juntos novamente após verificar as publicações dele no Dia dos Namorados.

Ainda em conversa com a colunista, Fernanda frisou que só esteve uma vez com o jogador e que não pretende encontrá-lo novamente.

A colunista informou, ainda, que procurou a assessoria de Neymar, mas não obteve resposta.

