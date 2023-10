Neymar não é o único: saiba os famosos ausentes no parto dos filhos

Neymar Junior, de 31 anos, deu o que falar nas redes sociais desde o nascimento de sua segunda filha, Mavie, no dia 6 de outubro. Bruna Biancardi, mãe da pequena, chamou atenção dos internautas ao revelar que o pai da bebê não esteve presente durante o parto, por estar em um voo a caminho do Brasil. O jogador, porém, não é o único que perdeu o nascimento de um herdeiro. Confira outros pais famosos que estiveram ausentes no parto dos filhos.

André Gonçalves, de 47 anos, conhecido por estrelar novelas como Senhora do Destino e Caminho das índias, é um dos famosos que não esteve presente no parto da filha, Manuela Seiblitz, fruto de sua relação com Tereza Seiblitz. O artista deixou de assistir a filha chegar ao mundo em 1999 por um atraso, mas não recuperou o momento perdido e e se tornou um pai ausente em várias ocasiões importantes da vida da herdeira, como revelou Manuela.

"Minha mãe me colocou no mundo, o outro se atrasou para o parto e não me viu chegar. Aprendi a andar sem ele. Aprendi a ler, escrever e fazer contas sem ele", declarou a filha de André Gonçalves em um desabafo nas redes sociais.

Para além do ator, quem também não esteve presente no parto da filha foi o músico Vitão, de 24 anos, que foi proibido de participar do momento pela mãe da bebê, Suelen Gervasio. Segundo a modelo, a decisão foi tomada após o cantor de hits como Sei Lá e Café ter sido um pai ausente durante o período de gravidez.

"Para não ficar passando nervoso, que eu já vinha passando bem antes da exposição que ele me colocou eu estando grávida, decidi me afastar e proibir ele de estar até no momento do meu parto", compartilhou Suelen Gervasio antes do nascimento da filha, Nina, que chegou ao mundo em setembro deste ano.

Neymar, por outro lado, já se mostrou um pai presente e surgiu como um grude na filha nos primeiros dias de Mavie. “O papai tentou, mas não conseguiu chegar a tempo do parto (pois não estava no Brasil). Mesmo assim, se fez presente o tempo todo… E depois recuperou o tempo perdido e ficou bem grudadinho na Mavie. Ela é um grude nele também”, explicou Bruna Biancardi nas redes sociais, que esteve acompanhada da irmã e dos padrinhos no momento do parto.





