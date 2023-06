Neymar Jr. e Bruna Biancardi chegam juntos ao leilão do instituto dele

O jogador de futebol Neymar Jr. marcou presença no leilão beneficente do seu instituto na noite desta quinta-feira (22) apenas um dia após assumir que traiu a sua namorada grávida. Ao chegar ao evento, ele surgiu acompanhado de Bruna Biancardi e também do seu filho mais velho, Davi Lucca, de 11 anos.

Os três posaram juntos para as fotos e esbanjaram sorrisos. No entanto, Neymar e Bruna não pararam para falar com a imprensa e logo entraram no evento.

- LEIA MAIS: Neymar assume traição e pede perdão à namorada

Essa é a primeira aparição do casal após ele escrever uma mensagem com o pedido de desculpas por ter errado em seu relacionamento com a namorada. Ele postou uma foto dos dois durante o casamento de Cris Guedes e Bianca Coimbra e falou sobre a sua atitude, já que foi acusado de trair a amada antes do Dia dos Namorados.

Fonte: Revista Caras.

