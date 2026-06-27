Neymar é visto sem aliança em balada de Nova York e movimenta redes sociais

Jogador apareceu com o anel mais cedo em loja de grife, mas foi fotografado sem o acessório exclusivo à noite

O atacante Neymar chamou a atenção nas redes sociais nesta sexta-feira (24) ao ser fotografado sem a aliança de compromisso durante uma festa em Nova York, nos Estados Unidos. O jogador aproveitava um dia de folga e teve a imagem na balada compartilhada na internet pelo próprio DJ responsável pelo evento. O também atacante Matheus Cunha o acompanhava no local.

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O detalhe que gerou repercussão entre os internautas foi o contraste com um registro feito horas antes. Mais cedo, no mesmo dia, o camisa 10 da Seleção Brasileira havia publicado uma foto em uma loja de grife na qual a aliança ainda era perfeitamente visível em seu dedo. No entanto, durante a noite, o acessório já não fazia mais parte do visual do atleta.

Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi usam alianças exclusivas e personalizadas com diamantes desde abril de 2025. Enquanto o jogador curtia a noite nova-iorquina sem a joia, Bruna permaneceu em Miami, também nos Estados Unidos, acompanhada das filhas, Mavie e Mel.

