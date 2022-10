Neymar e Felipe Neto se desentendem na internet por política; entenda

Da Redação

Apesar de Neymar ter ajudado Felipe quando ele esteve em Paris, os dois não possuem uma relação próxima

Neymar e Felipe Neto se desentenderam e pararam de se seguir nas redes sociais devido a divergências políticas, neste domingo (23). O jogador apoia o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), e o Youtuber apoia a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O desentendimento aconteceu depois que Neymar curtiu uma sequência de publicações que tinham teor contra Felipe Neto. O influenciador disse ter ido tirar satisfação com o atleta, no privado. “Só que ele é uma pessoa como figura pública e no privado, outra. Falei que a gente tinha uma ótima relação e que não precisava disso”, explicou o Youtuber, nas redes sociais.

De acordo com Felipe, Neymar disse que vem brigando por política com muitas pessoas e, por fim, pediu desculpas. No entanto, o jogador da seleção continuou curtindo e comentando postagens contra o Youtuber.

“Eu vi que ele iria participar desta live do Bolsonaro. Eu pensei, é inacreditável o que esse moleque tá fazendo, sabe nada de política e nem vota. Abri o perfil dele e ele me deu unfollow por política. Então, eu só retribuí”, afirmou Neto.





'Rixa' antiga

Felipe Neto afirmou que o jogador há tempos dá sinais de que não gostava dos seus posicionamentos. O Youtuber relembrou ainda que, apesar de ter sido ajudado pelo jogador e a sua irmã quando esteve doente em Paris, eles nunca tiveram uma relação firme e próxima.

“Eu vi que era um menino que nem politizado é, Neymar nem está cadastrado para votar em Paris nessa eleição. E ele tem lá as razões dele para apoiar quem apoia e tudo bem", finalizou Felipe.





Repercussão

Nas redes, os internautas se dividiram entre aqueles que apoiam Felipe e os que o criticam e chamam de ingrato. “O Felipe Neto que além de incoerente e mentiroso é ingrato! Na hora que o Neymar te ajudou em Paris ele foi útil né? Mas agora a Marta é melhor só porque ele pensa diferente de você. Entendi. Por isso vive sozinho, te falta lealdade e vergonha na cara”, tuitou uma internauta.

“O Neymar começou a curtir postagens contra o Felipe Neto, comentar em apoio e logo em seguida deu unfollow nele. Agora que o Felipe retribuiu o unfollow eles tão acabando com ele falando que o Felipe é mal-agradecido. Sério, que preguiça desses bolsominions”, disse outro.









Fonte: Informações do Metrópoles.

