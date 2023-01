Neymar e ex-namorada Bruna Biancardi celebram Ano Novo juntos

Da Redação

O craque passou o fim de 2022 com Bruna Biancardi

Neymar juntou amigos e familiares para a festa de virada de ano em Paris. O craque passou o fim de 2022 com Bruna Biancardi. Os dois, que anunciaram o fim do namoro em agosto, teriam retomado a relação.

Além dela, a ex-namorada Carol Dantas, mãe de seu único filho, Davi Lucca, passou a data ao lado do jogador, do atual marido, Vinicius Martinez, e do caçula, Valentim.

Quem postou a foto foi Bia Coimbra, casada com Cris Guedes. “Pode vir 2023m estamos prontos. Feliz ano para todos vocês. Que seja um ano repleto de muito amor e realizações”, desejou.

Possível traição:

Neymar Jr. e Bruna Biancardi não estão mais em um relacionamento. Entretanto, uma possível traição também é ventilada pelos fãsdo casal. Mesmo que o craque negue a informação, diversos perfis do Instagram falam sobre o assunto. Um perfil publicou sobre o assunto e recebeu, nesta sexta-feira (12) um comentário de Rafaella Santos, irmã do jogador.

“Pelo amor de Deus, posta algo que seja verdade. Vocês não sabem de nada”, disparou a familiar do craque, sem entrar em mais detalhes. Uma outra usuária, então, comentou que os rumores de traição foram espalhadas pela influencer, que também reagiu. “Para de falar besteira, menina. Prova o que você está falando, então”, completou.

Com informações do Isto É

