Neymar é criticado por postura indiferente com namorada grávida

Neymar foi uma das presenças ilustres do Grande Prêmio de Mônaco, que aconteceu neste domingo (28) e teve Max Vertappen, da Red Bull, como vencedor. No entanto, o brasileiro virou alvo de inúmeras críticas nas redes sociais após circularem imagens da chegada do camisa 10 do PSG ao autódromo.

Neymar foi criticado por aparentemente não ajudar a namorada Bruna Biancardi, que está grávida do segundo filho do jogador, a descer escadas. Nas imagens, Bruna parece ter dificuldade para enxergar os degraus, enquanto Neymar anda à frente segurando uma lata de energético e mostrando não se importar muito com a dificuldade da companheira.

"Ney só é cavalheiro com os parças, as namoradas q lutem...", escreveu um internauta no Twitter. Uma outra pessoa ironizou o fato do jogador estar segurando a lata de energético: " As mãos estão muito ocupadas segurando o redbull, ela que se vire! (Contém ironia) Neymar, sendo Neymar!!!".

Veja outros tuítes criticando Neymar:

Mais fácil ela segurar pra ele não cair — KarenKiss (@kaaren_kiss) May 28, 2023

Hahahaha o povo falando que ela tá grávida, não doente… mas gente, o que custa ser GENTIL? Eu ein continua após publicidade May 28, 2023

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram a gravidez há pouco mais de um mês, no dia 18 de abril. Esse será o segundo filho do jogador, que foi pai aos 19 anos de Davi Lucca, quando ainda era jogador do Santos. Davi é fruto da relação entre o camisa 10 do PSG e Carol Dantas. Hoje, porém, os dois são amigos.

Com informações: R7

