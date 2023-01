Neymar é criticado por curtir festa durante velório de Pelé; veja

Da Redação

O astro foi massacrado nas redes sociais

Diversas figuras conhecidas no futebol deixaram de ir ao velório do rei Pelé, e entre elas está o atacante do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira de Futebol, Neymar Júnior. O atleta foi flagrado em uma festa em Paris, capital da França, durante o ato fúnebre do maior jogador de futebol de todos os tempos.

Segundo o atacante, o time francês não o liberou para viajar ao Brasil para acompanhar a despedida de Edson Arantes do Nascimento. Porém, após algum tempo, a informação foi desmentida pela imprensa francesa.

Enquanto Pelé estava sendo velado na Vila Belmiro, em Santos, litoral de São Paulo, Neymar foi flagrado em um festa, acompanhado do zagueiro Marquinhos.

Veja:

O jogador enviou seu pai para representá-lo em um último adeus ao Rei do Futebol. A atitude de Neymar gerou diversas críticas nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde o nome do jogador se tornou uma das trends mais comentadas nas últimas horas.



