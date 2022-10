Neymar e Bruna Biancardi se reencontram: "Amor incondicional"

Da Redação

Em agosto, a influencer anunciou em suas redes sociais o término com seu relacionamento com Neymar

Dois meses após o anúncio do fim do relacionamento, Neymar se reencontrou com a influencer Bruna Biancardi. O jogador surpreendeu os seguidores ao postar uma foto com a jovem em seu perfil do Instagram. Veja no final da matéria.

"Resenha! Amor incondicional", escreveu o craque na noite desta quarta-feira (12), ao postar um story com a jovem. Bruna tem usado suas redes sociais, nos últimos dias, para postar cliques de sua passagem por Paris, onde o brasileiro mora.

Em agosto, a influencer anunciou em suas redes sociais o término com seu relacionamento com Neymar. Bruna compartilhou um texto após boatos de uma suposta traição tomarem conta da internet. Ela afirmou que não foi traída pelo jogador.

"Sempre fui muito na minha e vocês sabem disso, mas como toda hora estão me envolvendo em fofocas, prefiro deixar claro por aqui que eu não estou mais em um relacionamento - já faz algum tempo - e não, não houve traição", começou Bruna na declaração.

Ela continuou: "Não acreditem em tudo que aparece por aí... Tenho muito carinho por ele e por toda a família! Por favor, parem de envolver meu nome. Obrigada".

Veja a publicação de Neymar, em seu perfil oficial do Instagram:

fonte: Reprodução/Instagram

Fonte: Informações Revista Quem.

