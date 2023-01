Neymar e Bruna Biancardi reatam namoro

Da Redação

No fim de semana, Neymar interrompeu uma live feita numa partida online de jogo para falar com a amada

Neymar e Bruna Biancardi decidiram dar mais uma chance ao amor. Os dois reataram o namoro no início do ano, após passarem o réveillon coladinhos em Paris, depois de ficarem seis meses separados.

Ney e Bruna, na verdade, nunca se afastaram de fato, mesmo quando o jogador estava levando uma vida de solteiro. No fim do ano passado, por exemplo, ele viveu um affair com Jéssica Turini. O romance, que parecia estar ficando sério, já que até para a Copa do Catar a modelo foi, acabou sendo interrompido pela reaproximação do jogador com Biancardi.

O casal tinha uma torcida grande de Carol Dantas, mãe do filho do jogador, e também de Bianca Coimbra, mulher de Cris Guedes, um dos “parças” de Neymar. As duas são muito amigas de Bruna e botaram pilha para que ela reatasse o namoro com o craque.

Após uma temporada de quase um mês hospedada na mansão do jogador na França, Bruna retornou a São Paulo na semana passada. No fim de semana, Neymar interrompeu uma live feita numa partida online de jogo para falar com a amada. “Estava respondendo o meu bombom”, disse ele, já demonstrando que o casal está junto de novo e revelando o apelido carinhoso para a namorada.

Com informações, Revista Extra

