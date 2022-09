Neymar declara apoio para Jair Bolsonaro e faz dancinha; vídeo

Da Redação

Atacante da seleção brasileira, Neymar declarou nesta quinta-feira (29) apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. O atleta publicou o vídeo acima no Tik Tok, e logo o material foi divulgado nas redes sociais do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Em um vídeo, o jogador da seleção brasileira dança ao som de uma música que diz "vota, vota e confirma: 22 é Bolsonaro" e faz sinal de 22 com as mãos, em alusão ao número de urna do atual presidente da República.

"Agora o hexa vem! Segura!", escreveu Flávio em sua conta no Twitter.

Relação com a política

Em outros momentos, o atacante do PSG já se encontrou com Bolsonaro, porém, nunca havia declarado abertamente apoio ao político. O atleta também já interagiu com o candidato a deputado federal Nikolas Ferreira, que é associado ao atual presidente da república.

Em contrapartida à postura de Neymar, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) opta por não se vincular politicamente com nenhum candidato. Em entrevista ao Superesportes, Tite, técnico da seleção, afirmou que não vai se encontrar com o presidente caso conquiste o título da Copa do Mundo.

"Eu, particularmente, (não vou a Brasília) nem na ida, nem na volta, nem ganhando e nem perdendo. A mesma resposta que dei há cinco anos. Algumas coisas a gente reformula, reformata, não temos a mesma opinião o tempo todo. Mas essa permanece inalterada", afirmou o treinador.

O primeiro turno da eleição presidencial tem data marcada para 2 de outubro. Já o segundo turno, caso necessário, será no dia 30 do mesmo mês. A abertura da Copa do Mundo, entretanto, será apenas em 20 de novembro. Durante o torneio, a população brasileira já terá votado em qual candidato assumirá a presidência do país nos próximos anos.

Com informações de Futebol Internacional e g1.

