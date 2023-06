Neymar assume traição e pede perdão à namorada

O atacante Neymar fez um post no Instagram nesta quarta-feira (21) pedindo perdão "por ter errado" com a namorada Bruna Biancardi, e com o bebê que ela está esperando. A declaração foi feita pelo astro brasileiro em meio a notícias de uma traição cometida pelo jogador, que teria ocorrido nas vésperas do Dia dos Namorados.

"Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês", escreveu o jogador na legenda da foto dos dois no casamento do amigo "Cris Guedes", que aconteceu na última terça-feira (20)

Bruna Biancardi está grávida. É o primeiro filho dela e o segundo de Neymar, que já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, do relacionamento com Carol Dantas. O casal deve revelar o sexo do bebê num Chá Revelação este mês.

