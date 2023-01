Neto usa BBB 23 para provocar Renan Bolsonaro: 'Rato usando topete'

Da Redação

O vídeo reúne diversos comentários e curtidas na rede social

O youtuber Felipe Neto provocou o filho '04' do ex-presidente Bolsonaro (PL), Jair Renan Bolsonaro, utilizando alguns acontecimento do Big Brother Brasil 23, da rede Globo.

Em um vídeo publicado no Twitter, o influencer alega que "metade" dos participantes do reality show pretendem indicar Christian para o paredão pois sentem "inveja" do topete dele.

O youtuber faz alusão ao vídeo de apresentação do brother, em que ele disse que seu topete é "invejável".

Felipe Neto compara o penteado do participante do BBB com o de Robbie Rotten, vilão da animação Lazy Town, com Renan Bolsonaro e o meme de um rato com topete. "Mais da metade da casa esta pensando em votar no Christian. Como telespectador estou indignado. Preciso sair na defesa desse homem. Porque todo mundo sabe, o Brasil está unido com você Christian. Todos sabem que isso é inveja é recalque do topete. Inclusive o mundo inteiro já está se unindo para fazer o topete invejável", diz.

Na sequência, é possível ver uma foto de Robbie Rotten. Felipe, então, diz que tem bolsonarista usando o topete, mas aparece a imagem de um rato. Por fim, ele destaca que "tem até rato usando o topete", mas aparece a foto de Renan Bolsonaro. "Ih, acho que confundi as imagens", ironizou.

Veja:

Com informações do Uol.

