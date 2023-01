Neto critica falta de Tite e 'turma do penta' em velório de Pelé

Da Redação

Neto criticou o não comparecimento de algumas figuras no velório de Pelé

O apresentador dos programas Baita Amigos e Os Donos da Bola, José Ferreira Neto, mais conhecido como Craque Neto, foi ao velório de Pelé, na Vila Belmiro, em Santos, litoral de São Paulo, e ficou inconformado com o não comparecimento do ex-técnico da Seleção Brasileira Tite e dos jogadores que foram tetra e pentacampeões pela equipe "canarinha" no funeral do maior jogador de todos os tempos.

Segundo Neto, a falta da "turma do penta" foi uma "falta de respeito". Os jogadores do tetra também não foram ao ato fúnebre, exceto Mauro Silva, que foi campeão em 1994 e dirigente da FPF, pois ele compareceu para dar um último adeus a Pelé.

O apresentador afirmou que o Brasil não sabe quem é Pelé e falou que o Rei é o "cara" mais importante depois de Jesus e entre Nelson Mandela e Mahatma Gandhi.



"Será que eles são importantes? Temos que imaginar quem são as pessoas importantes da sua vida, da nossa vida. Talvez as pessoas só vão onde ganham cachê. Eu respeito as pessoas, só acho que as pessoas têm que saber quem foi o Pelé. São campeões do mundo e não vieram ver o Pelé? No mínimo, é falta de respeito. Entendam como quiser. Uma pessoa não tem razão sozinha, temos que rezar o que tem que rezar. E aos que não vieram: não adianta falar depois", disse Neto, ao UOL Esporte.

Com informações do UOL.

