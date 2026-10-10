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REVELAÇÃO

Netflix revela uso de Inteligência Artificial em mais de 300 filmes e séries do catálogo

Plataforma de streaming aplicou a tecnologia para otimizar prazos e orçamentos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Netflix revela uso de Inteligência Artificial em mais de 300 filmes e séries do catálogo
Autor O debate em torno do uso de Inteligência Artificial na indústria do entretenimento ocorre em meio a polêmicas recentes - Foto: Netflix

A Netflix revelou que já utilizou ferramentas de Inteligência Artificial (IA) no processo de desenvolvimento de pelo menos 300 títulos do seu catálogo global, entre filmes e séries. A declaração foi feita por Lee Sung-gyun, diretor da plataforma na região da Ásia e do Pacífico, durante painel realizado no Festival Internacional de Cinema de Busan, na Coreia do Sul. Segundo executivos da empresa, a aplicação da tecnologia tem ajudado a aprimorar etapas técnicas e pode gerar uma redução de até 40% nos custos de produção.

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De acordo com o diretor, a tecnologia vem sendo implementada de forma ampla e em diferentes fases do fluxo de trabalho das obras. O uso da IA engloba desde a pré-visualização e a elaboração de conceitos de decoração de cenários até os processos de edição e criação de efeitos visuais. A proposta apresentada aos participantes do evento busca consolidar o conceito de "produção híbrida", modelo que combina a captação com atores reais, efeitos visuais tradicionais e ferramentas de IA generativa.

Na prática, a utilização das novas ferramentas digitais tem viabilizado a gravação de sequências complexas que antes eram descartadas por restrições orçamentárias ou prazos apertados. Um dos exemplos citados foi a criação de grandes cenas de multidão desenvolvidas pelo estúdio de efeitos visuais da plataforma para o filme Glory, da Netflix Índia. Apesar da expansão tecnológica, Lee ressaltou que as ferramentas servem para otimizar os processos de execução, mas não substituem a intenção artística e o propósito de contar histórias.

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O debate em torno do uso de Inteligência Artificial na indústria do entretenimento ocorre em meio a polêmicas recentes envolvendo produções da própria empresa. Em 2025, fãs e internautas levantaram teorias sobre o uso de IA generativa na criação dos roteiros da quinta temporada da série Stranger Things, após identificarem supostas abas de softwares como o ChatGPT em imagens de bastidores. À época, a plataforma de streaming optou por não se pronunciar oficialmente sobre as acusações.

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Entretenimento inteligência artificial NETFLIX Produção de Filmes Tecnologia
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