Netflix pretende fazer reality show baseado em 'Round 6'; saiba mais

A Netflix anunciou, recentemente, que a série 'Round 6' terá segunda temporada

A plataforma de streaming Netflix pretende produzir um reality show baseado na série 'Round 6'. Segundo a empresa, a competição contará com 456 participantes e terá um prêmio de US$ 4,56 milhões, equivalente a R$ 23,4 milhões.

Para participar do reality, o candidato deve ser fluente em inglês e precisa preencher um formulário disponibilizado pela Netflix. Os desafios serão uma série de jogos inspirados no programa, além de algumas novidades.

O programa será filmado no Reino Unido pela mesma empresa que produz "The Circle".



Série é febre mundial

Em uma entrevista à revista Deadline, o vice-presidente de séries documentais da Netflix falou a respeito da repercussão da série.

"'Round 6' abalou o mundo com a história cativante e as imagens icônicas do diretor Hwang. Somos gratos por seu apoio agora que vamos transformar esse mundo fictício em realidade com uma competição e experimento social grandiosos", afirmou.



A empresa de streaming anunciou recentemente que a série terá uma continuidade.