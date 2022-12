Neta mais velha de Lula, Bia Lula, se casa em cerimônia íntima

Da Redação

O casamento do casal reuniu apenas amigos e familiares

A neta mais velha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Maria Beatriz da Silva Sato Rosa, mais conhecida como Bia Lula, se casou com Felippe Miranda após oito anos juntos. A união dos dois foi realizada em uma cerimônia íntima, em Maricá, no Rio de Janeiro, que reuniu apenas amigos e familiares.

O matrimônio do casal, que já tem uma filha, a Analua, ocorreu sem a presença do petista, já que ele está em Brasília cuidando da transição.

Alguns dias antes do enlace, Bia e Felippe fizeram um ensaio descontraído de pré-wedding, com profissionais locais, e também posaram para registros no álbum de casamento. A noiva é filha de Lurian, a primogênita de Lula.



"Oficializamos hoje o que para nós já estava oficializado. Há 8 anos nos juntamos, começamos nossa história e fomos escrevendo cada página dela, com toda dificuldade e todas as conquistas que esse tempo nos trouxe. Sabemos que a vida a dois não é fácil, mas, no nosso caso pelo menos, cada minuto compartilhado vale a pena. Brigamos, erramos, nos desculpamos, damos gargalhadas juntos, nos abraçamos, nos amamos, e criamos a nossa melhor conquista até hoje que é nossa filha, Analua. Estou mais do que pronta para viver o resto da minha vida com você, que me cuida, me ama, me suporta, me abraça, me acalma, me da o colo que eu preciso as vezes. Te amo hoje, amanhã e sempre, marido!", escreveu Bia em seu perfil no Instagram para legendar uma foto dos noivos.





