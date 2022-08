Neta de Gretchen detona a mãe após affair com ex-jogador: 'quer fama'

Da Redação

Bia Miranda confirmou que ficou duas vezes com o ex-jogador de futebol

Após inúmeras notícias sobre o affair com Adriano Imperador, Bia Miranda, neta de Gretchen, confirmou os rumores e afirmou que ficou duas vezes com o ex-jogador Adriano. A Rainha do Rebolado havia negado a informação. Após revelar os beijos no atleta, a jovem de 18 anos detonou a mãe, Jenny Miranda, que disse que não sabia de nada, e afirmou que ela teria vazado a informação.

“Minha mãe está desesperada. Sabe porque? Ela quer fama, porque está acabando a fama dela, ela não tem mais. Eu não ligo para isso, eu só quero ser famosa com a minha dança, porque eu amo dançar. A minha avó já tinha falado na rede social e ela veio hoje a tarde falar que não sabia de nada. Cínica, né. É a minha mãe”, pontuou.

Saiba quem é Bia, neta de Gretchen que ficou com Adriano Imperador

Além disso, Bia disse que nunca se deu bem com a mãe, que a rede social é uma máscara e a acusou de agressões físicas, verbais e psicológicas. “Eu respeitei, eu aturei ela, quando estava morando debaixo do teto dela e dependia dela. Eu aturei tudo, ela sempre me bateu, sempre me xingava de tudo quanto é nome, eu tinha que aturar isso todo dia”, revelou.

“Como eu não podia falar nada, tinha que ficar de bico calado, a vida toda eu tive que namorar escondido porque minha mãe nunca me deixava namorar, quando eu saía bonita, ela me mandava trocar a roupa por uma mais ou menos para ela sair mais bonita e chamar mais atenção”, continuou Bia.

Por fim, a jovem alfinetou Jenny e revelou que as duas brigaram por conta do affair.”Ela não falou comigo porque a gente discutiu sobre isso e ela falou que eu furei o olho dela, porque quem queria ficar com o Adriano era ela. Eu fiquei com o Adriano porque quis, não foi por fama e dinheiro, não”, comentou.

