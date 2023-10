Neta de Gilberto Gil faz revelação bombástica: "sou uma grande sapata"

A neta de Gilberto Gil, a cantora Flor Gil decidiu expor em seu perfil no Instagram uma conversa sobre sua sexualidade com a mãe, Bela Gil, onde revela ser lésbica. “Sou uma grande sapata, você tem uma filha bem gay”, dizia trecho da mensagem. Conforme reportagem do Metrópoles, a jovem recebeu o apoio de todo o clã famoso, que recheou a publicação com comentários afetuosos, após a repercussão do post.

“Titia ama além do infinito. Tenho muito orgulho de você”, escreveu Preta Gil. “Tô chegando”, disse a mãe de Flor, seguida de emojis de coração. Os avós maternos, Flora e Gilberto Gil também responderam ao post com declarações de amor.

Flor é a primeira neta de Gilberto Gil, que até então tinha apenas netos. No aniversário de 15 anos de Flor, em setembro, o cantor fez uma declaração à jovem.

“Hoje é dia da primeira neta da família, que nos orgulha a cada passo dado. Pudemos dar o famoso grito de parabéns da Família Gil ontem, nesse lugar que ela também escolheu: o palco. Na despedida do Nós A Gente, projeto que ela viveu com tanta intensidade, comemoramos os 15 anos de Flor Gil Demasi”.

