Neta da Gretchen escondeu da própria mãe sua ida para A Fazenda 14

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Jenny Miranda e Bia Miranda.

Bia Miranda vai entrar para o Paiol de A Fazenda 14 sem ao menos fazer as pazes com sua própria mãe, Jenny Miranda, que sequer foi comunicada sobre o assunto. As duas estão brigadas desde que a jovem acusou a filha da Gretchen de estar “desesperada por fama” e de ter brigado com ela por ciúme de Adriano Imperador, com quem teve umas ficadas.

continua após publicidade .

Bia Miranda foi anunciada por Adriane Galisteu e Rodrigo Carelli (diretor) nesta terça-feira (6/8) como participante do Paiol, e dependerá do seu carisma para conquistar o público e através de votos ser oficialmente confinada junto dos demais peões. A dinâmica ocorrerá ao longo da semana de estreia do programa, a partir do próximo dia 13 de setembro.

Em publicação no Instagram, Jenny fez um desabafo. “Independente de tudo o que aconteceu entre nós e de não ter falado com você antes, te desejo toda sorte do mundo, até porque eu fui pega de surpresa com essa noticia. Mas estou aqui na torcida”, escreveu ela.

continua após publicidade .

Será que a situação pode prejudicar a jovem no reality show? Caso contrário, mãe e filha também correm o risco de ficar longos meses três meses sem se ver. É aguardar!

Em tempo, ainda do imbróglio envolvendo Adriano Imperador, Bia chegou a dizer que Jenny ficou com raiva dela, pois estaria interessada no atleta para ganhar visibilidade. Vixi!

Com informações: Metrópoles

Siga o TNOnline no Google News