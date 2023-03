Nelly Furtado cobra os direitos autorais do hit 'Lovezinho'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A música tem a mesma melodia de “Say It Right”, parceria de Nelly Furtado com o produtor Timbaland

A cantora canadense Nelly Furtado está pedindo os direitos autorais da música “Lovezinho“, da cantora brasileira Treyce, sucesso durante o Carnaval 2023.

continua após publicidade .

A música tem a mesma melodia de “Say It Right”, parceria de Nelly Furtado com o produtor Timbaland, que ficou entre os hits mais tocados em 2006.

Apesar de ter entrado em contato com o músico WK, compositor principal da música da Treyce, a cantora canadense chegou a gravar um vídeo para o TikTok dançando o hit brasileiro.

continua após publicidade .

VEJA:

Sucesso no Carnaval



Um dos principais responsáveis por viralizar a “sequência de lovezinho”, especialmente durante o Carnaval, foi o TikToker Xurrasco, cada vez mais popular nas redes sociais.

continua após publicidade .

A carioca Treyce e o TikToker, que na verdade se chama Gabriel Luiz de Souza Andrade, chegaram a estudar juntos no Colégio Estadual Collecchio, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas a cantora só percebeu a coincidência quando o vídeo do ex-colega de escola dançando o seu single já tinha viralizado.

O influencer acumula mais de 3 milhões de seguidores nas plataformas e já postou vídeo ao som de “Lovezinho” com Vanessa Lopes, uma das maiores sensações do TikTok, e o americano “Noel Goes Crazy”, conhecido pelos vídeos em que simula um furto de celular, mas começa a dançar.

As informações são do site CNN Brasil.

continua após publicidade .

Compare os hits:

“Lovezinho”

Ouça em todas as plataformas: https://portuga.lnk.to/lovezinhoLETRA:Tô indo na tua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louco Uma c... - Vídeo por: Tainá Costa

Música de Nelly:

REMASTERED IN HD!Music video by Nelly Furtado performing Say It Right. (C) 2006 Geffen Records#NellyFurtado #SayItRight #Remastered #Pop #OfficialMusicVideo - Vídeo por: NellyFurtadoVEVO

Siga o TNOnline no Google News