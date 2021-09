Da Redação

Nego do Borel é investigado por estupro de vulnerável

O cantor Nego do Borel está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável contra Dayane Mello dentro de "A Fazenda 13" (RecordTV).

continua após publicidade .

O advogado de Dayane registrou a ocorrência na Delegacia de Itapecerica da Serra (SP), local onde acontece o reality. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o advogado apresentou imagens para justificar a ocorrência, além de relatar os fatos.

As primeiras informações sobre um registro na polícia sobre o fato vieram no Twitter. Após os acontecimentos da noite passada, em que Nego do Borel deitou ao lado de Dayane Mello, visivelmente bêbada, a equipe da peoa informou que seus advogados estavam na sede do reality.

continua após publicidade .

Com informações: UOL