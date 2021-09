Da Redação

Nego Borel se manifesta no instagram após polêmica

O cantor Nego do Borel postou um vídeo em seu perfil do instagram no início da noite deste domingo (26), comentando sua expulsão do reality show "A Fazenda", da Record TV.

Na gravação, postada às 18h20 e que em três horas, acumulou mais de 2 milhões de visualizacões e mais de 55 mil comentários, o artista diz que é inocente e que vem sendo chamado de "bandido" por amigos e nas redes sociais e chega a ameaçar tirar a própria vida:

— Eu dormi do lado de uma pessoa, sim, alcoolizada. Eu tava querendo ficar com ela, e ela querendo ficar comigo.Isso não era dali, já tinha uma história. Vocês podem ver que depois da noite, na piscina, ela fala que quer dormir comigo de novo. Eu não estou entendendo. Vou acabar tirando a minha vida, não estou blefando, estou falando do fundo do meu coração. Estou querendo saber o que fiz para merecer tanto ódio, estou sendo chamado de bandido. Amigos me abandonaram, não quiseram me escutar.

O cantor também cita que não é "santo" e que tem problemas, mas que vem se cuidando:

— Sou um ser humano, não estou aqui me vitimizando. Sou explosivo, intensivo, impaciente às vezes. Mas estou cuidando disso, não posso ser perfeito. Mas muitas coisas que dizem aos meu respeito não são verdade. Se eu fosse um bandido, era para eu estar preso. Estou sofrendo um pré-julgamento. Vamos esperar a polícia apurar tudo. Não sei mais o que fazer da minha vida.

Ele atribui a sua expulsão do reality a "uma pessoinha" (a influencer Duda Reis, com quem ele namorou) "que não segue a vida dela":

— Sempre que eu toco nas questões que vivemos lá atrás, não fico atacando. Está na mão da polícia, na mão da justiça. A pessoa fica falando do meu nome o tempo todo. A minha família está sofrendo, eu estou sofrendo. Não entendi por que estou aqui na minha casa. A pessoa ficou aqui fora falando várias coisas sobre mim. Mano, não sei por quê. Não estou entendendo.

Ainda segundo ele, as acusações seriam causadas por racismo:

— Estou com meu coração despedaçado. Saí de um reallity em que fiz amizades, estava feliz ali, sendo eu. Agora é mais uma coisa que eu perdi na minha vida. A minha palavra não tem relevância, já venho sofrendo com isso há um tempo. Esse e o racismo na cara da sociedade. É por que eu sou preto? É por que eu vim da favela? É por que eu sou funkeiro? É muita covardia o que estão fazendo. Vocês vão acabar tirando a minha vida, estou depressivo, triste, magoado, mal, quebrado por dentro. Não sou o monstro que as pessoas estão falando.

— Estou cansado de tentar provar, de não ter voz. Tá f...! Obrigado, um beijo — conclui Nego do Borel, antes de incluir no vídeo um trecho da entrevista feita com Dayane pela diretoria do programa da Record onde ela diz que, em momento algum, o cantor teria sido abusivo e que não não aconteceu nada entre eles.

Entenda o caso

A defesa de Dayane Mello, participante do programa "A fazenda", alega que, após uma festa no reality na noite de sexta-feira (24/9), o cantor Nego do Borel deitou numa cama ao lado da modelo, que estava bêbada. Na ocasião, ela pediu que Nego do Borel se afastasse, mas ele teria tentado forçar um ato sexual, segundo representantes de Dayane. Outros participantes teriam falado para o cantor sair da cama da modelo. No dia seguinte, Dayane afirmou que não se lembrava dos acontecimentos da noite anterior.

— Na visão de Nego, os dois estavam na festa, curtindo. Ela (Dayane) demonstrava carinho para ele, e vice-versa. Para Nego, eles se abraçaram na cama e não rolou nada oficial além daquilo. Dayane até deixou claro que tinha uma filha, e os dois só dormiram abraçados. Tudo acabou ali. É essa a visão de Nego — conta, ao EXTRA, uma pessoa próxima de Nego do Borel — Ele ainda está sem entender as coisas.

Os advogados de Dayane registraram a denúncia na Delegacia de Itapecerica da Serra (SP), onde o programa acontece, e apresentaram imagens gravadas para justificar a ocorrência. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o cantor. Após pedidos de patrocinadores e internautas, a Record TV decidiu pela expulsão de Nego do reality.

Com informações: Jornal Extra