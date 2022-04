Da Redação

Natália é alvo de ataques preconceituosos por conta de vitiligo

Após ser indicada ao paredão triplo desta semana com Paulo André e Gustavo, Natália Deodato foi alvo de uma enxurrada de comentários preconceituosos devido sua doença, o vitiligo. “Vaca malhada” e “dálmata”, estão entre as principais ofensas enviadas. A sister também sofreu com comentários racistas e misóginos.

Alguns posts atacam ao insinuar que Natália seria garota de programa e que se relacionava com vários homens de sua cidade natal.

Natália foi diagnosticada com vitiligo aos seis anos de idade e, segundo a equipe da designer de unhas, conviveu com traumas ao longo da infância. A participante do BBB22 tem usado o reality para levantar a bandeira contra o preconceito pela doença marcada pela perda de coloração da pele.

Com informações do portal Metrópoles.