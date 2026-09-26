Nasce primeiro filho da influenciadora Tainá Castro com o jogador Éder Militão

Nasceu na manhã deste sábado (26) o pequeno Gabriel, filho da influenciadora Tainá Castro e do jogador de futebol Éder Militão. O anúncio foi feito pelo casal nas redes sociais acompanhado de uma declaração de boas-vindas ao recém-nascido, momento em que destacaram que a chegada do herdeiro completa a família.

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Em publicação conjunta, Tainá celebrou o momento após os nove meses de gestação e ressaltou que a experiência de segurar o filho nos braços supera qualquer expectativa prévia. Os pais também desejaram bênçãos e felicidade ao longo da vida do bebê.