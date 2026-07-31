Nasce o primeiro filho de Lauana Prado; bebê e mãe passam bem

A cantora Lauana Prado deu à luz seu primeiro filho, Dom, na manhã desta sexta-feira (31), em São Paulo. O bebê nasceu por volta das 7h30 na maternidade Pro Matre, localizada no bairro da Bela Vista. De acordo com informações confirmadas pela equipe da artista, o parto foi realizado por meio de uma cesariana e a criança nasceu saudável.

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No início do dia, a sertaneja já havia compartilhado com os fãs o momento em que deu entrada no hospital para o nascimento do filho. O anúncio da chegada de Dom repercutiu rapidamente entre seguidores e personalidades do meio artístico, que enviaram mensagens de felicitações à nova mãe.

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