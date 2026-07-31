Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
EMOCIONANTE

Nasce o primeiro filho de Lauana Prado; bebê e mãe passam bem

Menino nasceu na manhã desta sexta-feira (31), na maternidade Pro Matre

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 10:48:01 Editado em 31.07.2026, 10:47:55
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Nasce o primeiro filho de Lauana Prado; bebê e mãe passam bem
Autor Foto: Instagram/Reprodução

A cantora Lauana Prado deu à luz seu primeiro filho, Dom, na manhã desta sexta-feira (31), em São Paulo. O bebê nasceu por volta das 7h30 na maternidade Pro Matre, localizada no bairro da Bela Vista. De acordo com informações confirmadas pela equipe da artista, o parto foi realizado por meio de uma cesariana e a criança nasceu saudável.

- leia mais: Bruna Biancardi faz festa de aniversário dupla para filha e enteada; veja fotos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No início do dia, a sertaneja já havia compartilhado com os fãs o momento em que deu entrada no hospital para o nascimento do filho. O anúncio da chegada de Dom repercutiu rapidamente entre seguidores e personalidades do meio artístico, que enviaram mensagens de felicitações à nova mãe.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
famosos lauana prado Maternidade Pro Matre Nascimento do bebê Novas Mães parto cesárea
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV