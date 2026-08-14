Nasce bebê de ator que decidiu descobrir o sexo somente no parto; confira

Julio Rocha compartilhou registros da maternidade um dia após o nascimento e brincou com a expectativa dos fãs nas redes sociais

O ator Julio Rocha e a influenciadora Karoline Kleine anunciaram na tarde desta sexta-feira (14) o nascimento do quarto filho do casal. O artista compartilhou os primeiros registros do parto em suas redes sociais para revelar que eles são pais de mais uma menina, batizada de Esther. Pais de José, de sete anos, Eduardo, de cinco, e Sarah, de três, eles optaram por descobrir o sexo do bebê apenas no momento do nascimento, que ocorreu na quinta-feira (13).

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Em publicação feita no Instagram, Rocha escreveu uma mensagem em tom descontraído simulando a voz da recém-nascida para agradecer o carinho e a expectativa dos seguidores durante a gestação. No texto fictício, a bebê brinca com a ansiedade dos fãs e com o fato de ter nascido após 41 semanas de gravidez, detalhando que veio ao mundo no dia 13 de agosto, às 14h13, e justificando de forma bem-humorada a "demora" por ser do signo de Leão.

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Por fim, a publicação faz um convite aos internautas para deixarem mensagens de felicitações e desejos para o futuro da criança, prometendo mostrar em breve os bastidores da maternidade, os detalhes do parto e o primeiro contato da bebê com os irmãos mais velhos.

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