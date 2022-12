Nasce Aurora, filha de Pedro Scooby e Cíntia Dicker; veja fotos

Da Redação

Pedro Scooby e Cíntia Dicker na sala de parto, no Rio de Janeiro

Aurora, a primeira filha do surfista Pedro Scooby e da modelo Cíntia Dicker, nasceu na madrugada desta terça-feira (27), no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo papai por meio de postagens no Instagram.

“Aurora já está entre nós. Obrigado por todas as mensagens de carinho e amor”, escreveu Scooby, na legenda da publicação em que aparece fazendo carinho em Cíntia na sala de parto. Veja no final da matéria.

A mamãe de primeira viagem se declarou ao amado: “Que sorte da Aurora ter esse paizão! Te amo cada dia mais”, respondeu Cíntia. Pedro ainda postou um arranjo de balões com o nome da pequena Aurora, nos stories.

Mais cedo, o surfista mostrou parte do trajeto do casal para a maternidade. A modelo dirigiu o próprio carro e disse que estava plena. “Isso prova que as mulheres são muito mais fortes e evoluídas que nós homens. Se eu tivesse grávido, iria de resgate para a maternidade”, brincou o ex-BBB.

Vários famosos desejaram felicidade após o nascimento da filha, entre eles Carlinhos Maia, Gabriela Pugliesi e Susana Werner. “Titia já ama muito”, escreveu a skatista Leticia Bufoni, amiga do casal. “Parabéns seus lindos! E bem vinda Aurora”, desejou a cantora Pocah.

Scooby já tem três filhos do casamento com a atriz Luana Piovani: Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, 6.

Veja a postagem:





Fonte: Informações Banda B.

