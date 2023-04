Narradora de eSports morre aos 24 anos em SC

Da Redação

Narradora e comentarista de eSports Cecília Moraes

A narradora e comentarista de eSports Cecília Moraes, conhecida também como Clarity ou Clarice, morreu na quinta-feira (13) em Balneário Camboriú, no Litoral Norte. Aos 24 anos, a jovem teve uma infecção no coração e estava internada no hospital da Unimed. O falecimento foi confirmado pela família neste sábado (15). As informações são do g1.

Nas redes sociais, amigos, jogadores e comunidades de competições de jogos virtuais lamentaram a morte da jovem. Segundo o namorado de Cecília, Samuel Riboli Santana, ela era uma pessoa "iluminada de amor e carinho".

"Ela era especial. Fazia tudo com muita paixão. Amava o trabalho dela", disse Santana. Moradora de Camboriú, ela foi hospitalizada na madrugada de quarta-feira (12) após passar mal em casa.

Nas redes sociais, a conta da Pokémon UNITE Championship Series Brazil prestou uma homenagem à jovem: "Nossos sentimentos aos amigos e familiares neste momento tão difícil. Seremos eternamente gratos pela paixão e talento que ela compartilhou conosco".

