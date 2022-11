Nariz de Naldo começa a necrosar após procedimento estético

Da Redação

O cantor utilizou o Instagram para mostrar o problema que desenvolveu após a rinomodelação

O nariz do cantor Naldo Benny começou a necrosar após ele fazer um procedimento estético.

Através das redes sociais, o compositor mostrou seu nariz, que está com manchas escuras e machucadas. Ele compartilhou as fotos no último fim de semana. "Fiz um procedimento no nariz que não ficou legal. Fiquei realmente muito preocupado. Tive uma intercorrência no procedimento", falou o cantor de "Amor de Chocolate".

O procedimento estético ao qual Naldo se submeteu é chamado de rinomodelação, que tem como objetivo corrigir as imperfeições no contorno nasal. Para que o procedimento seja realizado, é utilizado um ácido hialurônico de alta densidade e tem a necrose como um dos riscos.

Nesta segunda-feira (28), o cantor compartilhou mais vídeos, dessa vez fazendo outro procedimento para tratar o problema. "Ontem estava muito feio o nariz, não expliquei vocês. Estou muito melhor, já não está doendo tanto, ainda está bem machucado, mas não dói tanto".

