Narcisistas? Psicólogo avalia atitudes dos pais de Larissa Manoela

A atriz Larissa Manoela, de 22 anos, se tornou assunto nacional ao expor a relação conturbada com os pais, Silvana e Gilberto. A artista abriu o jogo no programa Fantástico, e revelou detalhes sobre a briga financeira com os genitores. A reportagem foi ao ar na noite deste domingo (13), e segue com grande repercussão nas redes sociais.

continua após publicidade

Ao longo da entrevista, Larissa afirmou que foi enganada pelos pais sobre a porcentagem que detinha de uma das empresas da qual os três eram sócios. A atriz era dona de apenas 2% dos negócios que exploravam seu trabalho, enquanto os pais dividiam o restante, 98%. Sem controle sobre seu próprio dinheiro, a jovem precisava pedir até para comprar sorvete na praia.

- LEIA MAIS: Larissa Manoela abre mão de patrimônio por causa de briga com os pais

continua após publicidade

A internet está em polvorosa sobre a situação. Fãs e muitos que acompanharam a trajetória de vida da artista, saíram em sua defesa, afirmando que Silvana e Gilberto são tóxicos e até mesmo narcisistas. Entre muitas questões, o caso acendeu a discussão sobre a relação entre pais e filhos.

"Não podemos afirmar que os pais da Larissa Manoela são narcisistas, mas as pessoas com essa personalidade têm a prerrogativa de que os próprios desejos são maiores que as necessidades dos outros. Então, é muito comum que a dor dos pais seja maior que a do filho, por exemplo”, explica o psicólogo Vitor Barros Rego.



O especialista concedeu um entrevista ao Metrópoles e afirmou que esse tipo de comportamento pode impactar negativamente a vida dos filhos. “A vítima cresce com a referência de que é uma pessoa em segundo plano. Isso pode ocasionar em baixa autoestima, traços depressivos, insegurança de vínculo e dificuldade de relacionamento”.

continua após publicidade

Sinais de alerta

Questionado sobre os sinais de alerta deste comportamento, Vitor Barros diz que um narcisista tem dificuldades para entender o próprio comportamento sobre os outros. Por isso, é essencial fazer terapia.

“Outro ponto importante é observar os filhos e ver se eles estão mais quietos, com dificuldades de criar vínculos com os amigos. A partir disso, é importante começar a criar uma relação de pais e filhos, com brincadeiras, encontros em família e trocas”, finaliza o psicólogo.

Com informações Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News