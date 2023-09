Não vai? Marido de Walewska não é esperado pela família em enterro

O marido de Walewska Oliveira, Ricardo Alexandre Mendes, não é esperado no velório e enterro da jogadora que está acontecendo neste sábado, 23, em Belo Horizonte. Segundo apurado pelo UOL, o ex-companheiro da atleta não está na cidade onde será realizado o último adeus à falecida.

Ainda em São Paulo, onde moravam juntos no prédio de onde ela caiu, o empresário provavelmente não comparecerá no enterro em Minas Gerais, segundo fontes da família declararam para o UOL. O corpo de Walewska chegou na noite de sexta-feira, 22, no local e não foi acompanhado por Ricardo.

Ainda informações do portal, o até então marido da jogadora não teria reconhecido o corpo dela após a queda e teria deixado as roupas na portaria do edifício para a funerária pegar. Em depoimento para a polícia, Ricardo revelou que eles estavam com problemas há alguns anos e que havia pedido o divórcio.

Em sua declaração para as autoridades, ele também revelou estar no prédio quando houve a queda e que momentos antes ela havia enviado uma mensagem para ele sobre o relacionamento deles. O casal estava junto há mais de 20 anos, contudo, enfrentava uma crise.

Qual foi a causa da morte de Walewska?

A ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska faleceu aos 43 anos de idade na noite de quinta-feira, 21. Ela caiu do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo e seu corpo foi encontrado no primeiro andar do local. O resgate chegou a ser chamado para tentar reanimá-la, mas a morte foi declarada no local. Agora, a polícia investiga as circunstâncias da morte dela.

Segundo a polícia, ela deixou uma carta de despedida em uma folha sulfite e também teria ingerido bebida alcoólica. As câmeras do prédio registraram que Walewska foi para o 17º andar sozinha e entrou na área de lazer dos moradores às 16h05. Por enquanto, a família ainda não se pronunciou sobre a morte dela.

Quem foi Walewska Oliveira?

A atleta Walewska Oliveira foi campeã olímpica em Pequim em 2008 e foi medalha de bronze em Sidney em 2000. Ela se despediu das quadras em 2022, quando jogada no time Praia Clube. Recentemente, ela lançou o livro Outras Redes sobre a sua trajetória e estava em fase de divulgação do projeto.

Walewska fez o seu primeiro teste para um time de vôlei aos 12 anos e teve uma carreira de sucesso. Ela foi convocada para a Seleção Brasileira de Vôlei pela primeira vez em 1997, pelo técnico Bernardinho. Além dos títulos olímpicos, ela também foi ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá, e conquistou a Superliga com o Praia Clube.

