“Não tenho culpa”, diz motorista de Conrado e Aleksandro

O motorista do ônibus da dupla Conrado e Aleksandro, Valdoir Euripedes da Silva, contou detalhes sobre a noite do acidente que matou o cantor Aleksandro e outras cinco pessoas no último dia 7/5.

“Eu sei que eu não tenho culpa. Não tenho culpa porque o pneu explodiu e eu perdi a direção”, afirmou Euripedes da Silva, em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, que vai ao ar neste domingo (15/5).

Ele contou que o pneu do ônibus rasgou depois que o para-choque do veículo se soltou devido a um desnível na estrada. Peritos que estiveram no local, na Rodovia Regis Bittencourt, recolheram as peças deixadas pelo ônibus no caminho.

Conrado permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Registro, em São Paulo. O cantor está lúcido e respira sem a ajuda de aparelhos.

Acidente

O trágico acidente ocorreu no km 402 da rodovia, que liga São Paulo à região sul do país. Conrado e Aleksandro tinham se apresentado em Tijucas do Sul, no Paraná, e se dirigiam a São Pedro, onde iriam cantar.

Com 19 anos de carreira, a dupla lançou cinco álbuns e emplacou sucessos como Só Se For Gelada, Halls Preto, Certos Detalhes (com Luan Santana), Bão com Força, Põe no 120 e Camionete Inteira.

