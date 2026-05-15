Não tem volta? Virginia toma decisão após término do namoro com Vini Jr

Ao que tudo indica, Virginia Fonseca deve desembarcar no Brasil nas próximas horas e seguir para sua mansão em Goiânia, Goiás. Segundo informações do portal LeoDias, a influenciadora digital, que estava em Madri, na Espanha, embarcou em seu avião particular horas após anunciar publicamente o fim de seu namoro com o jogador de futebol Vini Jr.

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Ainda de acordo com o veículo, Virginia antecipou o retorno para casa e deixou a residência do atleta do Real Madrid ao lado de seus colaboradores na aeronave. A separação do ex-casal foi revelada pela famosa na manhã desta sexta-feira (15).

Em um comunicado publicado nas redes sociais, a influenciadora ressaltou que aprendeu a não negociar o que é inegociável para ela e, por isso, os dois decidiram seguir caminhos diferentes. Até o momento, Vini Jr não se manifestou a respeito do término do namoro.

Horas antes de anunciar o fim da união, Virginia Fonseca havia compartilhado em seu perfil uma sequência de fotos no estádio Santiago Bernabéu, tiradas durante a partida do Real Madrid contra o Real Oviedo, e chegou a receber uma declaração romântica de Vini nos comentários. A loira, no entanto, deletou a publicação após o término do relacionamento.

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Como foi o anúncio do término de Virginia e Vini Jr?

O fim do namoro de Virginia e Vini Jr foi anunciado nas redes sociais pela influenciadora nesta sexta-feira, 15. A famosa ressaltou que se dedicou ao relacionamento de 6 meses, mas que, ao longo de sua vida, aprendeu a não negociar o que é inegociável para ela. Por isso, os dois decidiram seguir separados.

“Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação“, declarou.

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“Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinicius, e tudo isso com muito carinho. Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha! Obrigada“, concluiu Virginia Fonseca.

Informações: Revista Caras

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